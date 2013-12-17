Макговерн о списке Магнитского и России

Один из инициаторов акта Магнитского, американский конгрессмен Джеймс Макговерн заявил в интервью bbcrussian.com, что в ближайшее время список россиян, в отношении которых США вводят санкции, будет расширен.

Ранее уполномоченный МИД России по правам человека Константин Долгов заверил, что Москва даст адекватный ответ на возможное расширение списка американской стороной.

14 декабря исполнился год с момента подписания президентом США Бараком Обамой так называемого акта Магнитского – по имени юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в "Матросской тишине" в 2009 году.

С Джеймсом Макговерном в Вашингтоне беседовал корреспондент Би-би-си Рафаэль Сааков.