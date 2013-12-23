"Глазам больно от света свободного мира"

В полупразднично-полумрачной атмосфере освобождения по амнистии Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой из панк-группы Pussy Riot, и в конце прошлой недели неожиданного помилования бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского, вспоминаются другие крупные освобождения прошлых лет.

В программе "БибиСева" писатель и диссидент Владимир Буковский, политзаключенный советских времен, которого обменяли на чилийского коммуниста Луса Корвалана в декабре 1976, поговорил с Севой Новгородцевым о своем опыте освобождения и о том насколько все повторяется, по спирали, и насколько ситуация действительно изменилась.