Ходорковский - Би-би-си: постараюсь изменить Россию

Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский, которого помиловал президент России Владимир Путин, после освобождения намерен добиваться усиления гражданского общества в России.

По его словам, он по-прежнему является "серьезной потенциальной проблемой" для власти. Ходорковский считает, что из ситуации вышли победителями как Путин, так и он сам.

Михаил Ходорковский, а также его сын Павел, которые в настоящее время находятся в Берлине, ответили на вопросы ведущего программы Би-би-си HardTalk Стивена Сакура.

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