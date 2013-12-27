ТВ-новости: война и мир в Южном Судане

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает в прямом эфире о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске от 27 декабря:
- Очень горячая точка. Свобода жителей Южного Судана, за которую они боролись десятилетия, вновь под угрозой.
- Миссия выполнима? Корреспондент Би-би-си побывала на норвежском фрегате, который отправится в Сирию, чтобы охранять вывоз химоружия.
- Борьба за чистоту немецкого пива. Что важней в производстве известного напитка: традиции или творчество?