Хит-парад "10"
Media playback is unsupported on your device

Хит-парад лучших кинофильмов 2013 года

  • 29 декабря 2013

Программа Би-би-си Talking Movies, как обычно в конце декабря, собрала подборку самых запомнившихся фильмов, вышедших в прокат в уходящем году.