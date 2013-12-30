ТВ-новости: опыт Запада в борьбе с террором

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает в прямом эфире о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске от 30 декабря:
- Волгоград в состоянии шока. Репортаж корреспондента Би-би-си из города, в котором десятки людей погибли в результате взрывов.
- Британский урок. Пригодится ли России опыт стран Запада в борьбе с терроризмом?
- За что боролись? Успехи и неудачи российской внешней политике в 2013 году.