Киев: факельное шествие националистов

В Киеве прошло факельное шествие, приуроченное к 105-летию со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

В акции приняли участие около 10 тысяч человек, в основном активистов ультраправой партии "Свобода".

Участники шествия размахивали черно-красными флагами Организации украинских националистов (ОУН) и скандировали "Бандера - наш герой!", "Украина прежде всего!" и "Слава героям - смерть врагам!".

Шествие националистов, ежегодно отмечающих день рождения Бандеры 1 января, завершилось митингом у здания городской администрации Киева.