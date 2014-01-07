А как обеспечивали безопасность на Олимпиаде-80?

В Сочи с 7 января усилены меры безопасности. Контролировать доступ в город будут более 30 тысяч сотрудников правоохранительных органов и внутренних войск.

Такие беспрецедентные меры безопасности будут действовать до конца Олимпийских игр.

А как обеспечивалась безопасность олимпийцев во время Олимпийских игр в Москве в 1980 году?

В программе "БибиСева" культуролог, исследователь социальной истории спорта Ольга Чепурная поговорила с Севой Новгородцевым о том, в чем конкретно видели опасность на той Олимпиаде.