Бомба в таблоиде: у президента Франции любовница

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что намерен подать в суд на журнал, сообщивший о его любовной связи с актрисой Жюли Гайе.

Олланд сказал, что публикация является "нарушением его права на личную жизнь".

Семь страниц пятничного номера таблоида Closer посвящены описанию отношений и фотографиям Олланда и Гайе.

41-летняя актриса снялась более чем в 50 фильмах, она также работает ведущей на телевидении.

Слухи о том, что Гайе является любовницей Олланда, циркулируют во французских СМИ уже около года.

Репортаж парижского корреспондента Би-би-си Хью Скоффилда.