"Возмездие": фильм о правде и примирении

В оригинале новый фильм называется просто The Railway Man – "Железнодорожник". Для российского проката взято громкое, но заезженное и несколько помпезное название "Возмездие".

Главный герой фильма Эрик Ломакс - реальный человек, энтузиаст и знаток железных дорог - в 1942 году молодым офицером британской армии попадает в плен, когда японская армия захватила Сингапур.

Черчилль назвал это поражение "крупнейшей катастрофой в истории Британской империи". Военнопленные британцы и порабощенные жители Индокитая - тайцы, бирманцы, лаосцы - стали армией рабов, с помощью которой императорская Япония стала строить так называемую Тайско-Бирманскую дорогу - 418 км от Бангкока до Рангуна. Стройка получила название "Дорога смерти".

Свыше ста тысяч человек - 90 тысяч азиатских рабочих и 12 тысяч военнопленных британцев, австралийцев, американцев - погибли во время строительства. Эрик Ломакс выжил, написал автобиографию The Railway Man - "Железнодорожник", которая и стала основой одноименного фильма.

О новом фильме, о положенном в его основу историческом эпизоде и о судьбе его главного героя в программе "Пятый этаж" рассказывает Александр Кан.