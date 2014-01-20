Зонд "Розетта": 10 лет в погоне за кометой

Зонд "Розетта", запущенный в 2004 году Европейским космическим агентством, близок к финальной стадии своей миссии: настигнуть комету и высадить на нее аппарат для изучения материи, из которой она состоит.
Речь идет о комете Чурюмова-Герасименко, названной в честь открывших ее советских ученых.
20 января "Розетта" должна активизироваться после двух лет пребывания в энергосберегающем режиме.
Это одна из самых сложных миссий в истории космических полетов.
Рассказывает корреспондент Би-би-си Ребекка Морелл.