Люди на Майдане о новых инициативах Януковича

Президент Украины Виктор Янукович предложил лидеру партии "Батькивщина" Арсению Яценюку должность премьер-министра, сообщила министр юстиции Елена Лукаш по окончании встречи президента с лидерами оппозиции.

Если оппозиционер согласится возглавить правительство, президент обещает отправить действующий кабмин в отставку, добавила она. Одновременно Виталию Кличко предложена должность вице-премьера по гуманитарным вопросам.

Кроме того, как заявил заместитель главы администрации президента Андрей Портнов, президент Украины считает возможным принятие закона об амнистии, освобождающего от ответственности всех участников протестных акций за весь период политического кризиса при условии полного освобождения всех захваченных помещений по Украине, в том числе на Майдане Независимости.

Янукович согласился также на изменение конституции и готов создать рабочую группу для перехода к парламентско-президентской республике, добавил Портнов.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Олег Болдырев спросил у людей, собравшихся на Майдане Незалежности и на улице Грушевского, как они относятся к инициативам президента Виктора Януковича.