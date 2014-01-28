ТВ-новости: Украина-Россия-ЕС... Бермудский треугольник?

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске от 28 января:
- Сегодня Верховная Рада Украины выполнила обещание президента Виктора Януковича, данное в понедельник оппозиции. Депутаты отменили законы об ограничении демократических институтов, ставшие одной из основных причин демонстраций. Однако заминка вышла с законом об амнистии.
- Украинские события стали одной из главных тем на саммите Россия-ЕС, который сегодня прошел в Брюсселе. К согласию сторонам прийти так и не удалось.
- Мнения киевлян об отмене анти-демократических законов. Поменяют ли они настроения людей?