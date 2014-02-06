Ушедшие в прошлое олимпийские виды спорта

Олимпиада в Сочи официально открывается в пятницу, 7 февраля, хотя соревнования уже начались. Чего только мы там не увидим - и бобслей, и керлинг, и невероятные прыжки на лыжах и так далее.

Но знаете ли вы, что чуть ли не к каждой олимпиаде создается список олимпийских видов спорта, и что список этот меняется почти каждый раз - какие-то виды спорта возникают в списке, какие-то исчезают.

О более необычных олимпийских видах спорта прошлого Сева Новгородцев попросил рассказать редактора сайта sports.ru Ивана Калашникова.