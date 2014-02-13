Пиксели в граммы: 3D-печать в Москве

Трехмерную печать называют одной из главных технологических тенденций последних лет.

Хотя новинки в мире технологий взрывают устоявшийся порядок вещей чуть ли не ежедневно, на 3D-печать надежды особые. Энтузиасты утверждают, что она существенно сократит производство всего нового, укоротив путь от прототипа к готовому изделию.

Демонстрации возможностей трехмерной печати в последние пару лет проходят на главных технологических шоу мира. И вот выставка оборудования для печати в 3D прошла в Москве.

Репортаж Олега Болдырева.