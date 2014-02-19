Столкновения в Киеве: утро среды
Media playback is unsupported on your device

Прямой видеоэфир: события в Киеве

Русская служба Би-би-си транслирует события в Киеве в прямом эфире.

Изображение, которое не сопровождается комментарием, предоставлено телеслужбой Ассошиэйтед пресс.

BBCRussian.com также ведет текстовую трансляцию о событиях на Украине.