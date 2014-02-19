Прямой видеоэфир: события в Киеве

Русская служба Би-би-си транслирует события в Киеве в прямом эфире.
Изображение, которое не сопровождается комментарием, предоставлено телеслужбой Ассошиэйтед пресс.
BBCRussian.com также ведет текстовую трансляцию о событиях на Украине.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Русская служба Би-би-си транслирует события в Киеве в прямом эфире.
Изображение, которое не сопровождается комментарием, предоставлено телеслужбой Ассошиэйтед пресс.
BBCRussian.com также ведет текстовую трансляцию о событиях на Украине.