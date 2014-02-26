Два митинга около Рады в Симферополе

Две акции протеста проходят возле Верховной Рады Крыма в Симферополе. Нескольким тысячам сторонников новой власти на Украине противостоит меньшее число пророссийски настроенных активистов.

Большинство демонстрантов, выступающих в поддержку новой власти, - крымские татары, которые кричат "Крым - не Россия".

Изначально демонстрантов разделяли две линии сотрудников полиции, но активистам удалось прорвать оцепление, после чего начались эпизодические столкновения.

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