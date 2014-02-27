Российские флаги и неизвестные БТРы в Крыму

Президиум Верховной Рады Крыма выступил за проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии.

Заседание президиума во главе со спикером Владимиром Константиновым состоялось уже после того, как в ночь на четверг вооруженные люди захватили здания Верховной Рады и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя и водрузили нам ними российские флаги.

Между тем под Симферополем появилась колонна неопознанных БТРов. Генсек НАТО призывает Россию к выдержке а Украину - к диалогу.