Судьба Крыма: частный взгляд с холма

В центре Симферополя продолжаются шумные про-российские акции и весь город обвешан однотипными транспарантами, которые предлагают гражданам сказать "да" в ответ на вопрос, становиться ли Крыму частью России.

Над улицами - холм, на котором одна из жительниц Симферополя уже много лет пасет своих коз.

Наталья Картавченко тоже поддерживает идею объединения, хотя признает, что гипотетическое присоединение к России не решит автоматически проблем Крыма. Как и многие тут, она напугана тем, что сообщают ей о киевском Майдане телеканалы - почти без исключения российские.

В интервью Би-би-си жительница Симферополя рассказала о своей жизни в Крыму и своем отношении к переменам последних недель.

Репортаж корреспондента Би-би-си Олега Болдырева.