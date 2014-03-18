Первый президент Крыма - о референдуме

Юрий Мешков - первый и единственный пока президент Республики Крым. Проработал он в этой должности недолго.

Его выбрали президентом в январе 1994-го, но уже в марте 1995-го Мешков был лишен поста, а сама Республика Крым превращена в автономию, просуществовавшую до начала марта этого года.

По слова Мешкова, в 1994 году он намеревался привести Крым в состав России, сначала добившись независимости полуострова.

С 2011 года Мешкову был запрещен въезд на территорию Украины, и вернулся в Крым он совсем недавно.

Из-за отсутствия крымской прописки бывший президент (а ныне - преподаватель одного из московских вузов) не смог проголосовать на прошедшем 16 марте референдуме.

Корреспондент Би-би-си Олег Болдырев спросил экс-главу Крыма, не смущают ли его обстоятельства проведения референдума: присутствие российских войск, спешка с организацией голосования и исчезновение из эфира телеканалов, не разделявших точку зрения местной власти.