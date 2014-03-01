"Пятый этаж": ситуация на Украине глазами аналитиков

Референт британской палаты лордов Хелен Самуэли, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов и ведущие программы "Пятый этаж" Русской службы Би-би-си Михаил Смотряев и Александр Кан обсуждают различные сценарии развития ситуации на Украине и возможные шаги российских и западных политиков.