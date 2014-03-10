Севастополь: русский, который не хочет быть с Россией

Менее недели осталось до проведения референдума о присоединении Крыма к России, и правительство в Киеве испытывает все большее давление.

Чтобы продемонстрировать поддержку новых украинских властей, президент США Барак Обама пригласил на переговоры в Белый дом премьер-министра переходного правительства Арсения Яценюка.

Тем временем в Крыму этнические русские, составляющие большинство населения, не сомневаются в успехе референдума, объявленного незаконным всем международным сообществом, но не Россией.

Впрочем, как сообщает из Севастополя корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн, не все в Крыму разделяют оптимизм по поводу возможного присоединения к России.