Депутат Рады: войны в Крыму надо избежать

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что военного вмешательства вооруженных сил Украины в Крыму не будет, чтобы не подвергать опасности восточные области страны.

В интервью агентству Франс пресс он также назвал запланированный на воскресенье референдум в Крыму о присоединении к России "обманом", результаты которого будут фальсифицированы в Москве.

В программе "БибиСева" депутат украинской Верховной рады Андрей Шевченко поговорил с Севой Новгородцевым о том, что на Украине делают все, чтобы избежать боевых действий в Крыму.