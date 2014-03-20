Кто поможет грузинским беспризорникам?

В Грузии нет точных данных о детях-беспризорниках, но на улицах Тбилиси и других больших городов такие дети - не редкость.

Представители неправительственных организаций называют положение в стране тревожным. По их словам, в течение многих лет проблеме беспризорников детей не уделялось должного внимания со стороны государства, но сегодня появилась надежда на возвращение сотен таких детей к нормальной жизни.

О том, как борется с проблемой уличных детей Грузия, рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си в Тбилиси Нина Ахметели.