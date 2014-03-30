Выставка, которая только что открылась в лондонском аукционном доме Sotheby’s, называется "На перепутье-2", с подзаголовком "Современное искусство от Стамбула до Кабула". Дальнейшая информация уточняет географию выставки: "Современное искусство Центральной Азии, Кавказа и Турции".

Если прошлогодняя выставка "На перепутье-1" ограничивалась постсоветским пространством Кавказа и Центральной (в прошлом Средней) Азии, то расширение ее географического охвата явно пошло сложившейся традиции таких выставок на пользу. Эстетический регион расширился, обогатился, сохраняя при этом свое очевидное общекультурное единство. Прогулку по выставке в сопровождении ее куратора, специалиста Sotheby’s по современному искусству СНГ Суад Гараевой совершил Александр Кан.