Саакашвили: "Падение Путина неминуемо"

У Крыма с Россией нет будущего, равно как и у России - с Крымом, заявил в интервью Русской службе Би-би-си бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Россия, ведя себя, как империя, потеряет территориальную целостность", - полагает политик.

Он добавил, что президент России Владимир Путин "своей крымской авантюрой сам ускорил свое падение", которое теперь, по мнению Саакашвили, неминуемо.

Беседа проходила в Киеве. Корреспондент Би-би-си Евгений Каневский начал разговор с вопроса об уголовных делах, в ходе расследования которых грузинская прокуратура изъявила желание допросить политика.

Среди этих дел - расследование обстоятельств смерти экс-премьера Грузии Зураба Жвании.