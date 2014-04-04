Станет ли Приднестровье вторым Крымом?

После присоединения Россией Крыма в Приднестровье снова заговорили о желании войти в состав Российской Федерации.

По некоторым данным, власти Приднестровья направили российскому президенту Владимиру Путину письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос.

Впервые о желании выйти из состава Молдавии Тирасполь заявил еще во времена СССР, в 1989 году. А в 1992 конфликт между Тирасполем и Кишиневом вылился в вооруженный конфликт, унесший около 1000 жизней.

Как рассматривают крымский сценарий на противоположных берегах реки Днестр? Репортаж корреспондентов Би-би-си Анастасии Успенской и Ираклия Имнаишвили.