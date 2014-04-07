Витторио Страда – о тайной беседе с Борисом Пастернаком

В США рассекретили более 100 документов ЦРУ времен холодной войны. Из них стало известно, что американские спецслужбы использовали роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго" в антисоветских целях.

Роман был запрещен в СССР. По заказу ЦРУ напечатали более 3 тысяч экземпляров "Живаго" и заслали их за железную занавесь.

Но впервые роман Бориса Пастернака опубликовал итальянский коммунист и издатель Джанджакомо Фельтринелли. Информацию по поводу важности этого романа Фельтринелли поведал итальянский литературовед и переводчик-славист Витторио Страда.

В программе "БибиСева" Витторио Страда рассказал Севе Новгородцеву о его встрече и тайных беседах с Пастернаком в Переделкино, когда тот ему объяснил, чему можно и нужно верить.