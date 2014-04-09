Протесты в Венесуэле: от боевых патронов к переговорам

Правительство Николаса Мадуро и коалиция оппозиционных партий Венесуэлы согласились начать переговоры, чтобы положить конец самому глубокому за последние годы политическому кризису.

Посредниками в переговорах будут представители других южноамериканских стран и Ватикана.

За два месяца ожесточенных столкновений во многих городах страны погибли по меньшей мере 39 человек, среди которых как противники, так и сторонники правительства.

Демонстранты возмущены дефицитом продуктов первой необходимости, инфляцией и высоким уровнем преступности.

Репортаж корреспондента Би-би-си Виры Дэвиса из Каракаса.