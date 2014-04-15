В Британии нашли новую работу Бэнкси?

Уличный художник Бэнкси, предположительно, изобразил трех секретных агентов, подслушивающих у телефонной будки в английском городе Челтнем.

В этом городе в графстве Кент расположен офис одной из британских спецслужб - Центра правительственной связи.

Бэнкси пока не подтвердил, что именно он автор этой работы, но эксперты говорят о том, что его почерк в ней прослеживается очень хорошо.

Одни из местных жителей даже утверждает, что видел момент создания граффити, передает корреспондент Би-би-си Стив Ниббс.