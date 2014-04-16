ТВ-новости: почему украинские солдаты сдаются без боя

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске от 16 марта:
- Стычка под Краматорском. Наши корреспонденты стали свидетелями того, как несколько десятков человек пытались остановить украинскую военную колонну.
- Боенеготовность. Почему некоторые украинские военные сдаются вооруженным людям на востоке Украины.
- Секретная прослушка. В Британии нашли новую работу Бэнкси.