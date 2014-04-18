На подступах к Славянску: тихо, но напряженно

На подъезде к украинскому городу Славянск, ставшему одним из эпицентров протестов против новых властей в Киеве, - баррикады из покрышек и блокпосты.

Как передает из Донецкой области корреспондент Би-би-си Ольга Ившина, неизвестные люди останавливают и досматривают машины. Они не вооружены, однако говорят, что хорошо подготовились на случай прихода украинских силовиков и военных.

Многие из них готовы остаться там до тех пор, пока не будет проведен референдум о политическом будущем региона. Впрочем, некоторые добавляют, что если лидеры протеста в восточных районах Украины призовут их покинуть блокпосты, они это сделают.