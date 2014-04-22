Американский сенатор чудом не попал под поезд

Американский сенатор Ричард Блюменталь оказался на опасном расстоянии от скоростного поезда во время пресс-конференции, посвященной безопасности на железных дорогах.

В этот момент на конференции выступал мэр города Милфорда Бен Блейк.

Сенатор-демократ созвал пресс-конференцию после того, как железнодорожную компанию Metro-North Railroad оштрафовали на 552 тысячи долларов за нарушения правил безопасности.

Компания объявила, что приняла серьезные меры для улучшения ситуации.

Видеозапись предоставлена компанией ABC. Видео не сопровождается комментарием.