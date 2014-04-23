Артемий Троицкий о песне "Вежливые люди"

Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова выпустил песню "Вежливые люди".

Видеоряд к песне составлен из фотографий, сделанных в Крыму в период с 10 по 13 апреля 2014 года.

Композиция посвящена российским военным без опознавательных знаков, так называемым "зеленым человечкам" или "вежливым людям", которые появились в Крыму в конце февраля - начале марта и, как было сказано по официальным российским каналам, "обеспечивали безопасность референдума о статусе Республики Крым".

То, что люди в масках являлись военнослужащими вооруженных сил РФ, президент Путин официально признал в ходе "Прямой линии" 17 апреля.

В программе "БибиСева" журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий поговорил с Севой Новгородцевым о песне "Вежливые люди" как музыкальном произведении и воззвании к патриотизму.