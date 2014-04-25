"Ховански-гейт": Мусоргский на новый лад в Бирмингеме

Главного режиссера Бирмингемской оперы Грэма Вика называют "терминатором оперной режиссуры". На его счету множество остросовременных, а иногда и скандальных постановок оперной классики.

Новая версия "Хованщины" далеко уходит от 80-х годов XVII века, от времени стрелецкого бунта, царевны Софьи и начала царствования Петра и погружает зрителя в кипящую социальными и политическими проблемами сегодняшнюю Англию.

Потому и названа она "Ховански-гейт. Национальное расследование" - по аналогии со знаменитым Уотергейтом. Поставил новую оперу Грэм Вик не в театре, а в шатре-шапито, где зрители просто бродят среди певцов, актеров и хора.

На генеральной репетиции спектакля побывали Александр Кан и оператор Ираклий Имнаишвили.