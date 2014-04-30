Киев не контролирует Донбасс и Луганск

Вооруженные противники новой украинской власти продолжают укреплять контроль над городами в восточных областях страны.

В Горловке, на Донбассе, под контроль ими взяты милиция и городская администрация. В Луганске те, кто штурмовал во вторник областную администрацию, укрепляют баррикады вокруг здания.

Впервые и.о. президента Украины признал, что власти не контролируют ситуацию в этих двух областях, и призвал сделать все возможное, чтобы не допустить захвата силовых и административных центров в других регионах на востоке Украины.