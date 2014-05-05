Повелья: остров призраков на продажу

Во вторник в Италии с аукциона будет продан заброшенный остров венецианской лагуны Повелья. Власти Венеции надеются таким образом поправить свое материальное положение и избавиться от многочисленных долгов.

Они рассчитывают, что покупатели построят на острове роскошную гостиницу для богатых туристов, как это уже и было сделано на некоторых островах венецианской лагуны.

Однако, далеко не все жители Венеции готовы расстаться с островом, пусть даже крошечным. Они ведут кампанию против продажи острова под лозунгом Poveglia per tutti ("Повелья для всех") и даже создали Ассоциацию Повельи, которая собирает подписи и деньги в надежде перекупить остров.

Остров Повелья, между тем, знаменит, разве что, своими привидениями. В 18-ом веке там была чумная больница, а в 20-ом - дом для престарелых, и ходят слухи, что на острове обитает призрак сумасшедшего врача, мучавшего пациентов.

Подробнее об острове Повелья и его истории в программе "БибиСева" рассказывает жительница Венеции, худоджница Катя Марголис.