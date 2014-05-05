В Одессе прошли панихиды по погибшим 2 мая
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ТВ-новости: бои за Славянск и панихиды в Одессе

  • 5 мая 2014

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске от 5 мая:

  • МВД Украины сообщает о потерях в боях под Славянском. Бои за город в Донецкой области продолжаются.
  • Могут ли американцы найти Украину на карте? США готовы вводить новые санкции против России, но согласны ли с этим жители страны?
  • 42 языка на 600 учеников. Как происходит языковое нивелирование в лондонских школах.