ТВ-новости: бои за Славянск и панихиды в Одессе

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске от 5 мая:
- МВД Украины сообщает о потерях в боях под Славянском. Бои за город в Донецкой области продолжаются.
- Могут ли американцы найти Украину на карте? США готовы вводить новые санкции против России, но согласны ли с этим жители страны?
- 42 языка на 600 учеников. Как происходит языковое нивелирование в лондонских школах.