Через Сахару ради Европы: путь мигрантов

Десятки тысяч мигрантов из Западной Африки каждый год рискуют жизнью ради лучшей доли в Европе.

Они решаются на опасное путешествие сквозь Сахару к северному побережью Африки. Опасность исходит как от сурового климата пустыни, где можно умереть от жажды, так и от боевиков, которые часто похищают мигрантов.

Город Агадес в Нигере, расположенный на окраине Сахары, - главный отправной пункт для тех, кто хочет попасть в Европу.

Но некоторые из тех, кто приезжает сюда, никогда не доберутся до пункта назначения.

Репортаж Тома Фесси.