Кто громче плачет, тот и выиграл

Детский плач в Японии выведен на совершенно новый уровень. В ежегодном конкурсе "Плач сумоиста" этой весной приняло участие 800 детей возрастом до года.

Красочные кафтаны и повязки на голове – традиционная одежда для маленьких конкурсантов. На ринге лицом к лицу встречаются два ребенка. Тот, кто заплачет первым, - победитель. Конечно, не всегда все идет по плану, и некоторые участники конкурса начинают плакать вне очереди, пока немногие другие прибывают в полном неведении о происходящем. В Японии верят, что громкий плач ребенка отгоняет злых духов и приносит детям здоровье и рост.

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