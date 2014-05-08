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Интервью Булата Окуджавы Русской службе Би-би-си

  • 8 мая 2014

Фрагмент интервью, которое Булат Окуджава дал в ноябре 1993 года ведущему Русской службы Би-би-си Сэму Джонсу.