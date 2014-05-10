Nonesuch Records: авангард с человеческим лицом

"Есть по меньшей мере пара-тройка вещей, которые объединяют всех работающих с Nonesuch артистов. Я употребил слово "артист", но понимать его нужно в широком смысле - художник. Все они - художники. Я знаю наших музыкантов очень и очень хорошо, и в музыку они пришли не ради коммерческого успеха, а ради того, что испокон века привлекало людей к музыке - ради поиска своего собственного голоса, своего собственного стиля. И это второе, что объединяет их всех. Все они музыканты с собственным видением. Такое видение было у квартета Kronos в 70-е годы, когда они начинали, и состояло оно в их твердой решимости стать струнным квартетом, который исполняет музыку только сегодняшнего дня. Они были первым в Америке такого рода ансамблем и повлияли на десятки и сотни молодых музыкантов, которые идут сегодня таким же путем. Или возьмите композиторов Стива Райха и Филиппа Гласса. Они изобрели свой собственный уникальный подход к музыкальной композиции. Или взять джазового пианиста Брэда Мелдау. Да, любой из огромного списка музыкантов Nonesuch стремится к оригинальности. Именно эти два качества - подход к своему делу как к творчеству, как к искусству и поиск своего оригинального голоса, своего собственного стиля - вот что объединяет всех музыкантов Nonesuch".

Так президент Nonesuch Боб Гурвиц говорит о том, что объединяет десятки и сотни самых разных, записывающихся на фирме музыкантов. О том, как формировались стиль и дух Nonesuch и что это, собственно, такое, Александр Кан пытается выяснить в разговоре с самим Бобом Гурвицем и двумя музыкантами лейбла – лидером квартета Kronos Дэвидом Харрингтоном и молодым композитором Тьондаем Брэкстоном.