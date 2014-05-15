Авария на шахте в Турции: надежды тают

Спасатели в городе Сома на западе Турции продолжают попытки пробиться к горнякам, которые оказались под завалами в шахте после мощного взрыва, прогремевшего во вторник.

В результате взрыва и пожара погибло более 280 человек, а шансы достать на поверхность живыми еще около 150 шахтеров тают с каждым часом.

К месту аварии прибыл президент страны Абдулла Гуль. Между тем по всей Турции ширятся протесты и обвинения властей в попустительстве и несоблюдении техники безопасности, а профсоюзы Турции уже призвали к проведению общенациональной однодневной забастовки.

С подробностями из Сомы корреспондент Би-би-си Раджеш Мирчандани.