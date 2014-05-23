Афганистан: война, не принесшая мир

35 лет назад Советский Союз "по просьбе братского народа Афганистана" решил оказать помощь этой стране. Началась эта помощь с ввода войск. Кремль надеялся, наперекор культурным, национальным и религиозным традициям одним рывком вытянуть Афганистан из средневековья в социализм.

Но Москва столкнулась с неожиданным сопротивлением, которое росло. Вскоре в гражданскую войну в Афганистане оказались втянуты не только ближайшие соседи этой страны, но и весь мир.

Война в Афганистане никому не принесла победы, но закончилась крахом СССР, распадом социалистического блока, окончанием холодной войны и оставила в наследство груз тяжелых воспоминаний, которыми делятся в этом фильме очевидцы и участники тех событий.