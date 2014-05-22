Фильм "Майдан" о революции на Украине

Для того чтобы понять и оценить эпохальные события, необходимо немного времени, а также помощь людей артистических, способных эти события интерпретировать эмоционально.

Революция на Украине произошла всего несколько месяцев назад. Но вот уже вышел фильм об этих события. Называется он просто: "Майдан".

Его режиссер Сергей Лозница снимал на месте событий, во время этих событий.

Сложность этой картины заключается в том, что люди сочиняют сценарий и потом едут его осуществлять. А тут видимо было наоборот, потому что события диктовали возможный будущий сценарий фильма.

С Сергеем Лозницей разговаривал Сева Новгородцев.