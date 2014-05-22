Быки забодали матадоров в Мадриде

Одно из крупных событий испанского сезона корриды было отменено после того, как травмы в схватке с быками получили сразу три матадора.

Одного из них, Давида Мору, бык несколько раз подбрасывал рогами. Мора был госпитализирован с тяжелыми травмами, хотя жизни его ничто не угрожает.

Организаторы фестиваля Сан-Исидро заявили, что приостановить бои пришлось впервые за 35 лет. Эти происшествия вновь оживили споры о допустимости корриды и ее месте в национальной культуре Испании.

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