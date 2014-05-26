Люди на улицах Москвы о новом президенте Украины

Победитель президентских выборов на Украине предприниматель Петр Порошенко уже заявил, что намерен продолжать диалог с Москвой в любых форматах, в первую очередь в рамках уже состоявшегося женевского квартета.

Он также сказал, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. При этом Порошенко подчеркнул, что намерен придерживаться жесткой позиции в отношении Крыма.

Русская службы Би-би-си обратилась к прохожим на улицах Москвы с просьбой высказать свое мнение о результатах голосования на выборах президента Украины.