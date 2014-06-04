Буковский: санкции больно ударят по России

Во вторник в Польше лидеру Крымских татаров Мустафе Джемилеву вручили премию "Солидарности" имени Леха Валенсы.

В программе "БибиСева" Владимир Буковский - писатель, один из основателей диссидентского движения в Советском Союзе и друг Мустафы Джемилева, поговорил с Севой Новгородцевым о том, как он по приглашению Джемилева съездил в Киев на памятные мероприятия по случаю 70-летия депортации крымских татар.

Буковский также поделился своими мыслями об украинском кризисе, о роли России и о том, как введенные США и ЕС санкции могут отразиться на ее ближайшем будущем.