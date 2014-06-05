Бородай: Порошенко на Донбасс не пустят

Известный московский политтехнолог Александр Бородай, ставший премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в интервью Би-би-си, что визит избранного президента Украины Петра Порошенко на Донбасс в настоящее время невозможен.

При этом Бородай более оптимистично расценивает возможность диалога с Порошенко, чем с администрацией исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова.

По словам Бородая, сам он "такой же доброволец", как и другие граждане России - в том числе и с Северного Кавказа, - которые приезжают воевать на Донбасс, но свой пост получил благодаря "опыту" и "связям".

С Александром Бородаем беседовал корреспондент Би-би-си Стив Розенберг.