"Фау-1" над Лондоном
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Звук германской крылатой ракеты "Фау-1"

  • 10 июня 2014

Звук германской крылатой ракеты "Фау-1" - слышно, как ракета летит с работающим двигателем, затем он отключается и спустя 10 секунд раздается взрыв.